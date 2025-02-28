BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken burundan kan gelmesi, burun kanaması orucu bozar mı DİYANET?

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki burundan kan gelmesi orucu bozar mı? Oruçluyken burun kanaması orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Vücuttan kan akması farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu kanamalar kişi oruçlu olduğu zamanda meydana gelirse kişinin orucunu bozmaya sebebiyet veren durumların arasında yer almaz. Bu yüzden kişi kan akmasının ardından da orucunu tutmaya devam edebilir. Diyanet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermiştir:

Kan akması kişinin elinde olan bir durum değildir. Kendiliğinden ya da bir darbe sonucu meydana gelebilir. Burundan akan kanın miktarı da orucun bozulup bozulmaması üzerinde etkili değildir. Az kan da aksa çok fazla miktarda kan da aksa oruç bozulmayacaktır.

Oruçluyken kişinin kendiliğinden ya da darbe sonucu yaşadığı burun kanaması orucun kaza edilmesine sebep olmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Diyanetten yapılan açıklamaya göre eğer burundan akan kan olduğu gibi dışarı akarsa oruç bozulmaz. Fakat bazı durumlarda burun kanaması sırasında akan kan genizde ya da ağızdan mideye ulaşabilir.

Eğer kişi burundan akan kanı boğazından mideye inmeden tükürme yolu ile dışarı atarsa orucu bozulmaz. Ama kan bir damla dahi olsa boğazdan geçerse kişinin orucu bozulmuş kabul edilir. Bu yüzden kişi bu durumu yaşadıktan sonra orucunun ertesinde bugünü kaza olarak tekrar tutmalıdır. Bunun yanı sıra burundan akan kan sonucu kişiye ilaç verilmesi ya da takviye iğne yapılması da kişinin orucunun bozulması için yeterli bir sebeptir.

KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.