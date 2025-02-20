Nokul çok sevilen ve nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından merak edilen bir hamur işi. Bafra, Sinop, Isparta gibi birçok farklı yöreye mal edilen nokulun lezzeti tüm Türkiye'yi etkisi altına almış durumda. Aralarında ufak tefek farklılıklar olsa da bütün yörelerin nokulu aşağı yukarı aynı şekilde yapılıyor. İşte "Nokul nasıl yapılır?" diye merak edenler için nefis bir nokul tarifi…Bafra Nokulu Tarifi İçin Malzemeler

Bafra Nokulu İçin Malzemeler;

1 çay bardağı sıvı yağ

Çeyrek paket margarin (tavada eritilecek)

2 yemek kaşığı yoğurt veya süt kaymağı

2 yumurta (birinin sarısını üzerine sürmek için ayıralım)

1 yemek kaşığı toz maya

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ılık su

3 su bardağı sıvı yağ (yufkayı yağlamak için)

Göz kararı kuru üzüm, toz şeker, dövülmüş ceviz veya fındık

Bafra Nokulu Tarifi Nasıl Yapılır?

Hepsini yoğurma kabında karıştırın.

İyice yoğur mayalanmasını beklemeden bezelerini iki, iki ayarlayın.

Bir yufkayı ince açıp, temiz bir yere kaldırın.

İkinci bezeyi açtığınız yufkaya göre açın ve üzerine iki, üç yemek kaşığı sıvı yağı serpiştirin.

İç harcından da iki avuç serpiştirin.

Ayırdığınız yufkayı da üzerine yayın ve yağ ile harçtan serpiştirin.

Yufkaları yuvarlayın, rulo yapın.

Parmaklarınızla ruloyu biraz sıkıştırın.

Üç parmak aralıklarla kesin.

Tepsiye dizin, yumurta sarısı sürüp fırına sürün.

Ara ara bakın kızarınca servis tabağına alın. Afiyet olsun.