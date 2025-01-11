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Haberler Haberler Tarım Kredi'de bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

Tarım Kredi'de bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hafta sonu indirimli kataloğunu yayımladı. Yüzlerce yerli üründe sunduğu kaliteyi en uygun fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'de bu hafta sonu da yok yok! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 10 - 12 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 14:20
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Tarım Kredi'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

Tarsüt Tereyağı 1000 g: 285 TL

Tarım Kredi'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3L: 98,90 TL

Tarım Kredi'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

Bütün Piliç Çeşitleri kg: 79 TL

Tarım Kredi'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 209,90 TL

Tarım Kredi'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

Familia Tuvalet Kağıdı Natural 40'lı: 229,90 TL

Tarım Kredi'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

TK Yağlı Yoğurt 3000g: 99 TL
TK Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1000g: 139 TL
TK Donuk Dana Kıyma 400 g: 139 TL
TK Yağlı Süt 1 L: 27 TL
Peysan Kaşkaval Peyniri 600 g: 139,90 TL
Asperox Çeşitleri 1L: 69,90 TL

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