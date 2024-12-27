Yeni yıl sofranıza lezzet katacak menü önerileri 2025 | Hızlı, pratik meze tarifleri

Yılbaşı akşamı için heyecanlı bekleyiş sürerken yeni yılın ilk dakikalarını sevdikleriyle karşılayacak olanlar, menü için araştırmalara başladı. Unutulmaz sofralarla bu özel geceye anlam katmak isteyenler için en güzel çeşitleri derledik.

1. ÇORBA

Tavuk Suyuna Tarhana Çorbası

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tarhana

4 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Yapılışı:

Tereyağını tencerede eritin ve salçayı kavurun. Tarhanayı ekleyip karıştırın. Üzerine tavuk suyunu azar azar ilave edin. Kaynayınca baharatları ekleyin ve 10 dakika pişirin.

2. ARA SICAK

Patatesli Kaşarlı Börek

Malzemeler:

3 yufka

2 orta boy patates (haşlanmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay bardağı süt

1 yumurta

Yapılışı:

Haşlanmış patatesleri ezin, kaşar peyniri ile karıştırın. Yufkayı açıp süt ve yumurta karışımıyla ıslatın. Patatesli harcı yerleştirip rulo yaparak dilimleyin. 180°C'de altın sarısı olana kadar pişirin.

3. ANA YEMEK

Fırında Nar gibi Tavuk

Malzemeler:

1 bütün tavuk

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik, pul biber

Yapılışı:

Tavuğu temizleyin. Yoğurt, salça, zeytinyağı ve baharatlarla marine edip 1-2 saat buzdolabında bekletin. 200°C'de 1,5 saat pişirin. Yanına patates dilimleri yerleştirerek sunum yapabilirsiniz.

4. SALATA

Nar ve Cevizli Roka Salatası

Malzemeler:

1 demet roka

1 çay bardağı nar tanesi

1 avuç ceviz (iri kıyılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Yapılışı:

Rokayı doğrayıp servis tabağına alın. Üzerine nar taneleri ve ceviz serpin. Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu ekleyerek karıştırın.

5. PRATİK MEZELER

Haydari: Yoğurt, sarımsak, dereotu ve biraz beyaz peynir karıştırılarak hazırlanır.

Közlenmiş Patlıcan Salatası: Közlenmiş patlıcanları doğrayıp zeytinyağı, limon suyu ve sarımsakla harmanlayın.

Çörekotlu Havuç Tarator: Rendelenmiş havuçları zeytinyağında soteleyip yoğurtla karıştırın, üzerine çörekotu serpin.

6. TATLI

Fırında Tahinli Helva

Malzemeler:

500 g tahin helvası

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Helvayı dilimleyip fırın kabına yerleştirin. Üzerine süt ve limon suyunu ekleyip karıştırın. 200°C'de üstü kızarana kadar pişirin.