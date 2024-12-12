BİLSEM giriş belgesi 2024 | BİLSEM Ön Değerlendirme Sınavı giriş belgesi PDF indir

BİLSEM giriş belgesi 2024 | 25 Kasım - 6 Aralık tarihlerinde ön değerlendirme randevuları alınan BİLSEM'de bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek. 11 Aralık'ta ön değerlendirme sınavı giriş belgeleri erişime açılırken arama motorlarında yapılan 'BİLSEM Ön Değerlendirme Sınavı giriş belgesi PDF indir' sorgusunu haberimizde derledik.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlandı. 11 Aralık'tan itibaren erişime açılan belgeler, öğrencinin e-okul bilgileri aracılığı ile alınabiliyor.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİR

2024 - 2025 BİLSEM TAKVİMİ

23-25 Ekim 2024: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

30 Ekim- 8 Kasım 2024: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

11-22 Kasım 2024: Gözlem formlarının doldurulması

25 Kasım-06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

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10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BILSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi