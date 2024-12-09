9 Aralık ne günü, bugün en oldu? | Uzman Jandarmalar Günü nedir?

Türkiye'nin birçok noktasında güvenliği sağlayan ve vatandaşlar tarafından büyük bir saygıyla karşılanan uzman jandarmalar için 2019 yılında alınan karar sonrası onurlandırma günü ilan edildi. Peki, Uzman Jandarma Günü nedir? Uzman Jandarma Günü ne zaman? Detaylar haberimizde...

UZMAN JANDARMA GÜNÜ NEDİR?

Uzman Jandarma Günü, meslek hayatında hizmet vermiş veya veren kişilerin onurlandırılmasını amaçlayan önemli bir gündür. Özellikle resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından kutlanan bu gün, uzman jandarma rütbesinin hatırlanmasını amaçlamaktadır.

UZMAN JANDARMA GÜNÜ NE ZAMAN?

2019 yılından bu yana her yıl kutlanan Uzman Jandarma Günü 9 Aralık gününde düzenlenir. Bu günde, rütbeye duyulan saygı ifade edilir. Günün anlam ve önemi çeşitli etkinliklerle kutlanılır ve hatırlanır.

UZMAN JANDARMA NASIL OLUNUR?

Uzman Jandarma nasıl olunur sorusunun cevabı için personel alımı duyurularını takip etmek gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan sınavı başarı ile geçen kişiler, başvuru şartlarını takip etmelidir. İlk aşamanın ardından spor ve mülakat eğitimini tamamlayan bireyler, son olarak staj eğitimini de yaparak Uzman Jandarma olabilir.

UZMAN JANDARMA BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Jandarma olmak için arama motorlarına sorular yazan vatandaşlar, "Uzman Jandarma başvuru şartları nedir?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan Uzman Jandarma başvuru şartları:

-Türk vatandaşı ve erkek olmak,

-En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak,

-20-27 yaş aralığında olmak,

-Askerlik yapan kişilerin, düzenlenen sınavda 80 puan ve üzeri bir not alması gerekmektedir,

-Askerliğe elverişli olduğuna dair rapor almak,

-Askerlik hizmeti yapmış kişilerin terhisinin üzerinden 5 yıl geçmemesi gerekmektedir,

-Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Uzman Erbaşlığa Geçirilme" başlıklı 5'inci Ek Maddesinde "Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler." hükmü doğrultusunda halen J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak, Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak,

-Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

-En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-6'da boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yıtlı olması gerekir.),

-Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

-Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlarda yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.),

-Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 (otuz) günden aha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

-Taksirli suçlar nedeniyle 6 (altı) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

-Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,

-Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

-Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

-Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

-Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

-Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düztaban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudunun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

-Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmamak,