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Haberler Haberler Dolunay ne zaman? 2024 Kasım Dolunayı bugün mü, yarın mı?

Dolunay ne zaman? 2024 Kasım Dolunayı bugün mü, yarın mı?

Dört süper ayın ardından yılın son Süper Ay'ı bu hafta gözlemlenecek. Özellikle astroloji meraklıları "Dolunay ne zaman? Kasım Dolunayı bugün mü, yarın mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 23:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 00:00
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Dolunay ne zaman? 2024 Kasım Dolunayı bugün mü, yarın mı?

Kasım ayında gerçekleşecek dolunay için araştırmalar hız kazandı. Boğa burcunda olacak olan dolunay ile ilgili Dolunay ne zaman? Kasım Dolunayı bugün mü, yarın mı? sorguları yapılıyor. Merak edilenleri sizler için derledik.

DOLUNAY NE ZAMAN?

Bu hafta, 2024'ün dört ardışık süper ayından sonuncusu olan "Kunduz Dolunayı" 15 Kasım Cuma akşamı gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Türkiye saatiyle 00:28'de en yüksek parlaklığa ulaşacak olan dolunay, gökyüzü meraklıları için büyüleyici bir manzara oluşturacak.

Dolunay, tam olarak parlamadan önce birkaç gün boyunca izlenebilir olacak.

Bu dolunay, Boğa takımyıldızındaki Pleiades (Ülker) yıldız kümesiyle aynı anda gözlemlenebilecek. Ancak dolunayın parlak ışığı, Ülker'in detaylarını görmekte zorluk yaratabilir. Bunun yanı sıra, gökyüzünü izleyenler bu gece dört gezegeni de gözlemleme şansına sahip olacak.

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