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EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ | 29 Ekim'de emekliye ikramiye var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl yurtta coşkuyla kutlanıyor. Geçen yıl bu tarihlerde ikramiye alan emekliler ise araştırmalara başladı. 29 Ekim'de emekliye ikramiye var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 10:00
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EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ | 29 Ekim'de emekliye ikramiye var mı?

Emekliler 2023 yılında ilk defa Cumhuriyet Bayramı'na özel 5 bin lira ikramiyeden yararlandı. Bu yıl için ise araştırmalar yeniden başladı. 29 Ekim'de emekliye ikramiye var mı? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

29 EKİM'DE EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5.000 lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Emeklilere ödenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi bir defaya mahsus olarak hesaplara aktarılmıştı.

2024 yılında 29 Ekim'de emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

2025 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

EMEKLİLERE 2025'TE 2 İKRAMİYE BİRDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi belirlendi. 2025 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi alacak.

İkramiye ödemeleri son olarak 2024 yılında 3.000 lira olarak belirlenmişti. Yeni yılda ikramiye ödemelerinin artması beklenirken gözler ödeme programına çevrildi.

Bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılıyor.

2025 yılında Ramazan Bayramı Mart ayının sonuna denk gelirken Kurban Bayramı ise Haziran ayının ilk haftası idrak edilecek.

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