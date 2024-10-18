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Haberler Haberler

TSYD'de skandal karar veren Oğuz Tongsir görevden uzaklaştırıldı!

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Beşiktaş'taki tesislerinde geçtiğimiz Ağustos ayında bir skandal yaşanmış, TSYD üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olması nedeniyle tesislere aınmayarak mağdur edilmişti. Skandal kararın arkasındaki isim Oğuz Tongsir, yaşananlar sonrası yapılan soruşturma üzerine görevden alındı ve TSYD'ye kayyum atandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 10:16 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 10:50
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TSYD'de skandal karar veren Oğuz Tongsir görevden uzaklaştırıldı!

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu, eşi ve çocukları ile TSYD bünyesindeki havuza girmek istemiş ancak başkan Oğuz Tongsir'in skandal kararı sonrası bu isteklerini gerçekleştirememişti. Bu skandal kararın arkasında yatan sepep ise İzmiroğlu'nun eşinin başörtülü olmasıydı. Alınan bu karar sonrası başlatılan soruşturmayla birlikte Tongsir görevden uzaklaştırıldı. Haberi, Mehmet İzmirlioğlu sosyal medya hesabından duyururken, Oğuz Tongsir de gelişmeleri doğruladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu 29 Ağustos 2024'te eşi ve çocukları ile derneğin Beşiktaş'taki yüzme havuzuna gitmiş, iddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmamıştı. Yaşanan olay büyük tepki toplamış sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Tongsir daha önce de 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin de "Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar, tank mank vız gelir" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.

TONGSİR'İN İLK VUKUATI DEĞİL!

Öte yandan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimine ilişkin de daha önce tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Tongsir "Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar, tank mank vız gelir" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı. Tongsir'in bu paylaşımı büyük tepkiye neden olmuştu.

Kayıp Kamyon
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