BİM AKTÜEL KATALOG 8 EKİM | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 8 EKİM | 8 Ekim bu Salı Bim'in aktüel kataloğunda yer alan ürünler şöyle:
Siyah Çay Ofçay Binbir Dem 1 kg: 109,50 TL
Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 20'li Greenwood: 22,50 TL
Demlik Süzen Poşet Çay 30x8 g : 49,50 TL
Süzme Çiçek Balı Türkiye Kalkınma Vakfı 850 g: 169,50 TL
Geleneksel Çilek Reçeli Lokman 380 g: 29,50 TL
Süt Reçeli Çilek ve Antep Fıstıklı Şifababa 270 g: 52,50 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri Sarıyer 2,5 L: 35,50 TL
Karışık Meyve Aromalı Gazoz Balsa 2,5 L: 32,50 TL
Soğuk Çay Juss Tea 2,5 L: 34,50 TL
Aromalı İçecek Çeşitleri Pin 1 L: 34,50 TL
Tahıllı Meyveli İçecek Siri Shake 250 ml: 22,50 TL
Aromalı Buzlu Çay Çeşitleri Juss Tea 250 ml: 13,50 TL
Enerji İçeceği Black Bruin 1 L: 34,50 TL
Limonata Çeşitleri Siri +Plus 1 L: 21,50 TL
Mılfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 299 TL
Tuvalet Kağıdı Ferahlatan Banyo Selpak 16'lı: 99 TL
Kağıt Havlu Blume 16'lı: 135 TL
Uslak Havlu Solo 3x52'li: 45 TL
Peçete Blume 30x30 200'lü: 35 TL