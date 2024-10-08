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BİM AKTÜEL KATALOG 8 EKİM | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 8 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 13:57 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 14:00
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BİM AKTÜEL KATALOG 8 EKİM | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 8 EKİM | 8 Ekim bu Salı Bim'in aktüel kataloğunda yer alan ürünler şöyle:

Siyah Çay Ofçay Binbir Dem 1 kg: 109,50 TL

Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 20'li Greenwood: 22,50 TL

Demlik Süzen Poşet Çay 30x8 g : 49,50 TL

Süzme Çiçek Balı Türkiye Kalkınma Vakfı 850 g: 169,50 TL

Geleneksel Çilek Reçeli Lokman 380 g: 29,50 TL

Süt Reçeli Çilek ve Antep Fıstıklı Şifababa 270 g: 52,50 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri Sarıyer 2,5 L: 35,50 TL

Karışık Meyve Aromalı Gazoz Balsa 2,5 L: 32,50 TL

Soğuk Çay Juss Tea 2,5 L: 34,50 TL

Aromalı İçecek Çeşitleri Pin 1 L: 34,50 TL

Tahıllı Meyveli İçecek Siri Shake 250 ml: 22,50 TL

Aromalı Buzlu Çay Çeşitleri Juss Tea 250 ml: 13,50 TL

Enerji İçeceği Black Bruin 1 L: 34,50 TL

Limonata Çeşitleri Siri +Plus 1 L: 21,50 TL

Mılfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 299 TL

Tuvalet Kağıdı Ferahlatan Banyo Selpak 16'lı: 99 TL

Kağıt Havlu Blume 16'lı: 135 TL

Uslak Havlu Solo 3x52'li: 45 TL

Peçete Blume 30x30 200'lü: 35 TL

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