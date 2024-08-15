Maymun çiçeği, Monkeypox adıyla bilinen bir viral hastalıktır. İlk olarak 1958'de maymunlarda tespit edilmiş ve 1970'lerde insanlarda görülmeye başlanmıştır. Vakalarda yaşanan artış sebebiyle yeni varyantın yayılımından endişe duşan DSÖ ise tüm dünyada monkeypox ile ilgili acil durum ilan etti. Maymun Çiçeği İLK belirtileri nelerdir? Maymun Çiçeği (monkeypox) virüsü hangi belirtilerle başlar? sorularının yanıtları merak edilirken bilinen tüm detaylar haberimizde...

MAYMUN ÇİÇEĞİ (MONKEYPOX) VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) ilk belirtileri genellikle grip benzeri semptomlarla başlar. Bu belirtileri şunların izlediği bilinmektedir:

Ateş: Genellikle yüksek ateş yaşanabilir.

Genellikle yüksek ateş yaşanabilir. Üzgün hissetme ve halsizlik: Genel bir yorgunluk ve bitkinlik hissi olabilir.

Genel bir yorgunluk ve bitkinlik hissi olabilir. Baş ağrısı: Şiddetli baş ağrıları görülebilir.

Şiddetli baş ağrıları görülebilir. Kas ve eklem ağrıları: Kas ve eklemlerde ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir.

Kas ve eklemlerde ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir. Lenf bezlerinde şişlik: Boyun, koltuk altı ve kasık gibi bölgelerde şişmiş lenf bezleri ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra çoğunlukla ciltte döküntüler gelişir. Döküntüler yüz ve vücutta başlar ve ardından diğer bölgelere yayılır. Ayrıca döküntüler (herkeste aynı olmamakla beraber) lekelerden kabarcıklara ve sonra kabuklara dönüşebilir.