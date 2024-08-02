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INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR? | BTK'dan ilk açıklama geldi: Instagram açılacak mı?

Sosyal medya platformlarından Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagam kullanıcıları, platforma giriş yapıp yeni gönderileri yükleyemezken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) beklenen açıklama geldi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında yayımlanan kararla birlikte arama motorlarında sorgulanan 'Instagram'a neden erişim engeli geldi, ne zaman kalkacak?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 09:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 10:13
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INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR? | BTK'dan ilk açıklama geldi: Instagram açılacak mı?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR? | Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'a 2 Ağustos'tan itibaren erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken sosyal medya kullanıcıları, erişim engelinin sebebini ve ne zaman kalkacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM'A ERİŞİM NEDEN ENGELLENDİ?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yapılan açıklamada 'instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.' denildi.

KATALOG SUÇLAR NEDİR?

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

BTK tarafından Instagram'a uygulanan bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayınlamış ve Instagram'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

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