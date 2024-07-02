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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

2 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 2 Temmuz 2024 tarihli 32590. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Sabahın ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 2 Temmuz Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:55
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 2 TEMMUZ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Temmuz Salı tarihli 32590. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7518 Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Balıkesir İlinde Kurulacak Pazarköy RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8695)

–– Bursa İlinde Bulunan Güney-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışı İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8696)

–– Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8697)

–– 2024 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8698)

–– Çanakkale İli, Biga İlçesinde Bulunan Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8699)

–– Balıkesir İli, Altıeylül, Kepsut ve Bigadiç İlçelerinde Bulunan Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8700)

–– Sınırları Gösterilen Alanın Artvin Şavşat Çermik Termal Turizm Merkezi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi ile Ordu Akkuş Argın Yaylası Turizm Merkezi ve Erzurum Ilıca Termal Turizm Merkezi ile Yozgat Boğazlıyan Bahariye Cavlak Termal Turizm Merkezinin İptal Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8701)

–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8702)

–– 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 8703)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 8704)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/186, 187)

👉2 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8705)

–– Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2024/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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