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NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLACAK? 2024 SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Ekonomiyi yakından takip edenler için büyük önem taşıyan faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 yılı nisan ayı faiz kararını bekleyenlerin gözü, kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB). Karar açıklandığında anlık olarak haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 11:20
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NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLACAK? 2024 SON DAKİKA

TCMB Nisan ayı faiz kararını açıkladı mı? Yarımcıların yanı sıra ekonomiyi de yakından takip edenler için büyük önem taşıyan nisan ayı faiz kararına dair son dakika açıklaması haberimizde olacak... Peki, TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta belli olacak?

NİSAN 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklanacak.

MART AYINDAKİ FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB, mart ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

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