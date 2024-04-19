Haberler Haberler SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Kaç şiddetinde nerede?

SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Kaç şiddetinde nerede?

Son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde Ege Denizi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 11:59 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 12:00
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SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Kaç şiddetinde nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 11.02'de, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı 27,65 kilometre olarak ölçüldü.

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