SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Kaç şiddetinde nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 11.02'de, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı 27,65 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM Büyüklük:4.5 (Mw) Yer:Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir) Tarih:2024-04-19 Saat:11:02:20 TSİ Enlem:37.82722 N Boylam:26.8425 E Derinlik:6.97 km Detay:https://t.co/qOesglQzuh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2024