KADİR GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET 2024 | Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur?

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER | Mübarek Ramazan ayının en önemli gecesi olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi için araştırmalar başladı. Her yıl çeşitli ibadetlerle geçirilen Kadir Gecesi, bu sene 5 Nisan 2024 Cuma günü eda edilecek. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu görüşüyle bu önemli geceyi ibadetle taçlandırmak isteyen Müslümanlar arama motorlarında 'Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir? Kadir Gecesi'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak dualar DİYANET' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

📌100 "Elem neşrah leke sadrak..."

📌100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

📌100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

📌100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

📌100 La ilaheillallah

📌100 Elhamdülillah

📌100 Allahü Ekber

📌100 Sübhanallah

📌100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

📌100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

📌100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

🌸Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

🌸Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

🌸Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

🌸Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

🌸Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hazret-i Peygamber, Hz. Aişe'ye

🙏"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." diye dua et buyurdu.

Öte yandan Kadir Gecesi edilebilecek duaların bazıları şöyle:

🙏Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

🙏Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

🙏EY KALBLERİ EVİRİP ÇEVİREN SULTANLAR SULTANI!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi! Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Cümlemize vicdan genişliği lutfet Kalplerimize inşirah bahşet Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

🙏EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

🙏EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM!

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!

Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

🙏EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN!

Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur;

🙏YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

🙏EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!