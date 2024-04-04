BUGÜN KANDİL Mİ? | 5 Nisan Cuma bugün ne kandili?

BUGÜN NE KANDİLİ? | Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi her yıl güncelleniyor. Yıl içerisinde idrak edilecek olan kandil günleri bu takvimde sıralanıyor. İbadet etmek isteyen Müslüman vatandaşlar bugün kandil mi? 5 Nisan Cuma bugün ne kandili? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü idrak ediliyor.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

👉Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

👉Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

👉Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

👉Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

👉Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

👉Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

👉Aşure günü – 16 Temmuz Salı

👉Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.