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1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Nisan'da okul var mı? Pazartesi resmi tatil mi?

Hafta sonu gerçekleştirilecek yerel seçimler, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda gerçekleştirilecek. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Pazartesi günü okulların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında "1 Nisan'da okullar tatil mi?", "1 Nisan'da okullar açık mı?" ve "Pazartesi resmi tatil mi?" gibi soruları aratıyor. Öte yandan 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili resmi açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 16:00
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1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Nisan'da okul var mı? Pazartesi resmi tatil mi?

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi okul var mı? 1 Nisan Pazartesi okullar yarım gün mü? İşte detaylar...

1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart Pazar günü 32 il hariç ülke genelinde okullarda gerçekleştirilecek oy verme işlemi nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İDARİ İZİN KULLANACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

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