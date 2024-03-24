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Entübe ne demek? | Entübasyon nedir? | Hasta neden entübe edilir?

Özellikle solunum yolunda sıkıntı yaşanan hastaların entübe edilmesi durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Entübe hasta ve entübasyon kavramları son yıllarda aşina olunan konular arasında yer alıyor. Peki, hasta neden entübe edilir? Entibe ne demek? Entübasyon nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 20:20
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Entübe ne demek? | Entübasyon nedir? | Hasta neden entübe edilir?

Bazı hastalar hastaneye kaldırıltan sonra entübe edilebilirler. Özellikle solunum yolu ile ilgili bir sıkıntı söz konusu ise entübasyon uygulanır. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan Entübe ne demek? Entübasyon nedir? Hasta neden entübe edilir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ENTÜBE NE DEMEK?

Entübe kısaca, çeşitli nedenlerle akciğerlerinde ödem oluşan kişilerin kendi kendilerine nefes almada zorluk yaşaması nedeniyle, ventilatöre bağlanmasıdır. Yani soluk almada büyük güçlük yaşayan hastalar, akciğerleri enfeksiyondan temizlenene kadar uyutularak entübe edilirler ve mekanik solunum cihazı ile desteklenirler.

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kişinin kendi kendine soluk alamaması olarak da tanımlanabilen durumda, hastaya ağzından nefes borusuna uzanan bir aparat takılır. Buna işleme "entübasyon" takılan plastik boruya ise "entübasyon tüpü" denir.

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