KAMU İŞÇİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ | Kamu işçisi bayram ikramiyesi alacak mı? Ne zaman yatacak?

Ramazan ayı tüm bereketi ile devam ederken, emekli ve kamu işçileri bayram ikramiyesi ile ilgili bilgileri merak ediyor. Emekliler, dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini 2-5 Nisan tarihleri arasında alacak. Peki, kamu işçisi bayram ikramiyesi alacak mı? Kamu işçisi bayram ikramiyesi ne kadar? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

KAMU İŞÇİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Takvim.com.tr'de yer alan habere göre emekliler, dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini 2-5 Nisan tarihleri arasında alırken, aynı hafta kamuda görev yapan 700 bin işçiye de ödeme yapılacak. Kamu işçileri de 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemelerini 5 Nisan günü hesabında görecek.

KAMU İŞÇİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Kamu işçisinin bayram ikramiyesi maaşlara göre değişiklik gösterecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekli: 3.000 TL

% 75 ölüm aylığı: 2.250 TL

% 50 ölüm aylığı: 1.500 TL

% 25 ölüm aylığı: 750 TL