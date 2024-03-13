YAĞIŞ GÜNLERCE SÜRECEK | Meteoroloji tarih verdi! Yağmur ne zaman duracak? (13 Mart hava durumu)

YAĞIŞ GÜNLERCE SÜRECEK | MGM'nin 13 Mart 2024 tarihli hava durumu raporunda, sıcaklığın batı kesimlerde 2-4 derece düşeceği kaydedildi. Bir süredir etkili olan şiddetli yağışların devam edeceğini kaydeden uzmanlar, Pazar gününden itibaren yurt genelinde güneşli ve açık hava beklendiğini belirtti. İşte 13 Mart illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yağışların Muğla il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlar şiddetini artıracak. Megakentte bugün en yüksek sıcaklık 16 derece ile öğle saatlerinde ölçülecek. Nem oranının yüzde 92'ye ulaşması beklenen şehirde, rüzgar ise saatte 27 km hızla esecek. Yağışlar 3 gün daha devam edecek olan İstanbul'da Cumartesi gününden itibaren güneşli hava bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

13 Mart Çarşamba: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16

14 Mart Perşembe: Sağanak Yağışlı 14

15 Mart Cuma: Sağanak Yağışlı 13

16 Mart Cumartesi: Çok Bulutlu 13

17 Mart Pazar: Parçalı Bulutlu 15

13 MART ÇARŞAMBA İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C: Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Çorum, Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 16°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 17°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer Toz Taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu