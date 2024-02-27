MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ | MOGAN kişi başı kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ | Jeotermal ve Rüzgar Enerji Santrali yatırımcısı Mogan Enerji halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,97 milyar TL olarak açıklanan Mogan Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilgi gösteren yatırımcılar, araştırmalara başladı. Peki MOGAN Enerji halka arz ne zaman, kişi başı kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar? İşte detaylar...

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahnameye göre, MOGAN Enerji A.Ş. 28-29 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında talep toplayacak.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

'MOGAN' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek Mogan Enerji A.Ş. 11,33 TL hisse fiyatı ile halka arz olacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (725 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (645 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (577 TL)

4.5 Milyon katılım~ 47 Lot (532 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (487 TL)

(Bireysel Yatırımcı Grubu)

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Mogan Enerji halka arzı izahnameye göre bireysele eşit dağıtım yoluyla gerçekleşecek.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı MOGAN ENERJİ A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!