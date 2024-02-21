YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024 | YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Nasıl ve nereden ödenir?

YDS GEÇ BAŞVURU SON DAKİKA - YDS/1 sınavı geç başvurularının başladığı ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başvuru kılavuzu da paylaşıldı. Adaylar YDS geç başvuru ücreti ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2024 YDS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YDS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YDS geç başvuruları 22 Şubat 2024 tarihinde, saat 23.59'a kadar yatırılacak. Normal zamanda 490,00 TL olan YDS sınav ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

2024 YDS 1 NE ZAMAN?

YDS 1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınavsalonundan çıkmaları yasaktır. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 135 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir.