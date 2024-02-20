Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 20 Şubat Salı 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 20 Şubat Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Şubat Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Şubat Salı Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 48 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 21:35 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 21:50
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 20 Şubat Salı 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 20 Şubat Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 20 Şubat Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Şubat Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

20 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 20 Şubat Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

11 - 48 - 46 - 4 - 54 - 30

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