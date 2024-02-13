Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...
Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak
Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...
Worrall duvar ördü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ŞUBAT | Ay Koç burcunda!
İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT | AKOM tarih verdi: Yağmur ne kadar sürecek?
ANTALYA'DA SEL FELAKETİ | Antalya okullar tatil mi? Yağış devam edecek mi? 13 Şubat hava durumu
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak 09:48
Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca... Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca... 09:28
RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? 09:25
Sinan Kaloğlu: Maç oynatılmamalı Sinan Kaloğlu: Maç oynatılmamalı 09:18
"İnadından vazgeçti!" "İnadından vazgeçti!" 09:01
Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? 09:00
Daha Eski
Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! 08:47
Bugün kimin maçı var 13 Şubat? Bugün kimin maçı var 13 Şubat? 08:28
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:02
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:01