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EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA 2024 | SSK, BAĞKUR, 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi kime, ne kadar verilecek?

Emekliler, bayram ikramiye ödemesi için ger sayıma başladı. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinin artırılması, gündemdeki yerini korurken milyonlarca SSK ve BAĞKUR emeklisi, 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte 2024 emekli ikramiyesi hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:20
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EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA 2024 | SSK, BAĞKUR, 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi kime, ne kadar verilecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA 2024 | SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri için beklenen an geldi. Yılda iki kez hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sene, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim'de de emeklilere ödenen ikramiye için zam beklentileri de devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada, emekli ikramiyelerine yönelik olarak artırılması talebinin olduğu ve bu adımları da atmaya hazır olunduğu belirtildi. Peki SSK, BAĞKUR, 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi kime, ne kadar verilecek? Ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

SSK, BAĞKUR, 4A, 4B, 4C EMEKLİ İKRAMİYESİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?

Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ve toplamda 4 bin lira olan emekli ikramiyesi için artış rakamları konuşulmaya başlandı. Emekli ikramiyelerinin, maaş zam farkı kadar artabileceği ihtimaliyle birlikte farklı oranların verilmesi de mümkün. 2018'den bu yana verilen emekli ikramiyesi tutarı, son olarak Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, 5 bin lira tutarında ödenmişti. Ancak bayramlarda verilen emekli ikramiye tutarları 2.000 TL olarak belirlenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" açıklamasında bulundu. Milyonlarca emeklinin zam umudu bu açıklamayla birlikte arttı. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak. Emekli ikramiyelerinde olası zam senaryoları ise şöyle:

Mevcut Ramazan Bayramı ikramiyesi: 2.000 ₺

💰Yüzde 20 zamlı ikramiye: 2.400 ₺

💰Yüzde 25 zamlı ikramiye: 2.500 ₺

💰Yüzde 30 zamlı ikramiye: 2.600 ₺

💰Yüzde 35 zamlı ikramiye: 2.700 ₺

💰Yüzde 40 zamlı ikramiye: 2.800 ₺

💰Yüzde 45 zamlı ikramiye: 2.900 ₺

💰Yüzde 50 zamlı ikramiye: 3.000 ₺

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK 1014?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi ise 15 Haziran 2024 günü. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesinin 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi bekleniyor.

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