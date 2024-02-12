ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Şanlıurfa'da yaz aylarının en sevilen yiyeceklerinden olan ve yanında buzlu bostana (bir çeşit salata) ile servis edilir. Söğürmeli kebabı evinde yapmak isteyenler, Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

SÖĞÜRMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?

Söğürmeli Kebap Malzemeleri

500 gram dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 avuç maydanoz (doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Söğürmesi İçin:

6 adet patlıcan (közlenmiş, doğranmış)

1 adet domates (közlenmiş, doğranmış)

3 adet yeşil biber (közlenmiş, doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı (kızdırılmış)

Söğürmeli Kebap Yapılışı