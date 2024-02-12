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ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti olan söğürmeli kebap, közlenmiş patlıcan, domates ve biberlerin buluştuğu bir yemektir. Közlenmiş patlıcan anlamına gelen söğürme ile servis edilen bu muhteşem lezzeti evinde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Şanlıurfa söğürmeli kebap tarifi, Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 13:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:00
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ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Şanlıurfa'da yaz aylarının en sevilen yiyeceklerinden olan ve yanında buzlu bostana (bir çeşit salata) ile servis edilir. Söğürmeli kebabı evinde yapmak isteyenler, Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

SÖĞÜRMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?

Söğürmeli Kebap Malzemeleri

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 adet soğan (rendelenmiş)
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 avuç maydanoz (doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Söğürmesi İçin:

  • 6 adet patlıcan (közlenmiş, doğranmış)
  • 1 adet domates (közlenmiş, doğranmış)
  • 3 adet yeşil biber (közlenmiş, doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı (kızdırılmış)

Söğürmeli Kebap Yapılışı

  • Geniş bir kaseye kıyma, rendelenmiş soğan, baharatlar, maydanoz ve sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırın.
  • Kıyamlı harçtan küçük köfteler hazırlayıp kızgın tavada kızartın.
  • Közlenmiş ve kabukları soyulup doğranmış patlıcan, domates ve biberi bir kaseye aktarın. Zeytinyağı ve tuzla tatlandırıp karıştırın.
  • Servis tabağına önce hazırladığınız közlenmiş sebze ezmesini yayın. Köfteleri üzerine dizin. Arzuya göre közlenmiş domates ve patlıcanla süsleyin.
  • Son olarak kebabın üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip sevdiklerinizle afiyetle tüketin.
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