ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Şanlıurfa'da yaz aylarının en sevilen yiyeceklerinden olan ve yanında buzlu bostana (bir çeşit salata) ile servis edilir. Söğürmeli kebabı evinde yapmak isteyenler, Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
SÖĞÜRMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?
Söğürmeli Kebap Malzemeleri
- 500 gram dana kıyma
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 avuç maydanoz (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Söğürmesi İçin:
- 6 adet patlıcan (közlenmiş, doğranmış)
- 1 adet domates (közlenmiş, doğranmış)
- 3 adet yeşil biber (közlenmiş, doğranmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri İçin:
- 1 yemek kaşığı tereyağı (kızdırılmış)
Söğürmeli Kebap Yapılışı
- Geniş bir kaseye kıyma, rendelenmiş soğan, baharatlar, maydanoz ve sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırın.
- Kıyamlı harçtan küçük köfteler hazırlayıp kızgın tavada kızartın.
- Közlenmiş ve kabukları soyulup doğranmış patlıcan, domates ve biberi bir kaseye aktarın. Zeytinyağı ve tuzla tatlandırıp karıştırın.
- Servis tabağına önce hazırladığınız közlenmiş sebze ezmesini yayın. Köfteleri üzerine dizin. Arzuya göre közlenmiş domates ve patlıcanla süsleyin.
- Son olarak kebabın üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip sevdiklerinizle afiyetle tüketin.