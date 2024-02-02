BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 2 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ŞUBAT CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
17:00 Hatayspor - F. Karagümrük
17:00 MKE Ankaragücü - Sivasspor 20:00 Samsunspor - Galatasaray
17:00 MKE Ankaragücü - Sivasspor
20:00 Samsunspor - Galatasaray
20:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor
23:00 Athletic Bilbao - Mallorca
23:00 Athletic Bilbao - Mallorca
22:45 Lecce - Fiorentina
23:00 RC Strasbourg - Paris SG
22:30 Heidenheim - Dortmund
20:00 Nijerya - Angola
23:00 Demokratik Kongo - Gine
23:00 Demokratik Kongo - Gine
14:30 Tacikistan - Ürdün
18:30 Avustralya - Güney Kore
18:30 Avustralya - Güney Kore
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