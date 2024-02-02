BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 2 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ŞUBAT CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:00 Hatayspor - F. Karagümrük 17:00 MKE Ankaragücü - Sivasspor 20:00 Samsunspor - Galatasaray

20:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor 23:00 Athletic Bilbao - Mallorca

22:45 Lecce - Fiorentina

23:00 RC Strasbourg - Paris SG

22:30 Heidenheim - Dortmund

20:00 Nijerya - Angola 23:00 Demokratik Kongo - Gine

14:30 Tacikistan - Ürdün 18:30 Avustralya - Güney Kore

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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