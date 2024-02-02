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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 2 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '2 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 2 Şubat Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 09:13 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 09:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 2 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ŞUBAT CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:00 Hatayspor - F. Karagümrük

17:00 MKE Ankaragücü - Sivasspor

20:00 Samsunspor - Galatasaray

20:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor

23:00 Athletic Bilbao - Mallorca

22:45 Lecce - Fiorentina

23:00 RC Strasbourg - Paris SG

22:30 Heidenheim - Dortmund

20:00 Nijerya - Angola

23:00 Demokratik Kongo - Gine

14:30 Tacikistan - Ürdün

18:30 Avustralya - Güney Kore

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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