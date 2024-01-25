Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları 25 Ocak 2024

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları 25 Ocak 2024

Canlı altın fiyatları, ülkemizin en güvenli yatırım araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Yatırımcı ve vatandaşların sıklıkla tercih ettiği altın alış-satış fiyatları da her gün en çok araştırılan konular arasında. Son günlerde yükselişte olan altın fiyatları arama motorlarında 'Canlı altın fiyatları son dakika, Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatı 25 Ocak 2024' sorgulamalarıyla araştırılıyor. Detaylar ve anlık altın kuru takibi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 07:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları 25 Ocak 2024

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Yatırımcı ve vatandaşlar için 'güvenli liman' olarak bilinen ve ülkemizde en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altında, fiyatlar anlık ve canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. İç piyasada alım gücüne etkileri sebebiyle de büyük önem arz eden altın fiyatlarını merak edenler için Kapalıçarşı ve kuyumcu altın fiyatlarını derledik. İşte 25 Ocak Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

KAPALIÇARŞI VE KUYUMCU CANLI ALTIN FİYATLARI

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Gram altın alış: 1.961,04₺

Gram altın satış: 1.961,39₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 1.913,98₺

Gram altın satış: 2.004,54₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Çeyrek altın alış: 3.344,00₺

Çeyrek altın satış: 3.419,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 3.263,74₺

Çeyrek altın satış: 3.494,22₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Yarım altın alış: 6.689,00₺

Yarım altın satış: 6.797,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 6.528,46₺

Yarım altın satış: 6.946,53₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Tam altın alış: 13.336,00₺

Tam altın satış: 13.552,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 13.015,94₺

Tam altın satış: 13.850,14₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı

Cumhuriyet altını alış: 13.696,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.903,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 13.367,30₺

Cumhuriyet altını satış: 14.208,87₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Ata altın alış: 13.705,00₺

Ata altın satış: 13.903,00₺

Kuyumcu

Ata altın alış: 13.376,08₺

Ata altın satış: 14.208,87₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Ocak Perşembe günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..."
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Ocak rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:28
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:26
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Bravo kızlar Bravo kızlar 01:06
Pozisyon penaltı Pozisyon penaltı 01:07
Bjelica’dan Sane’ye tokat Bjelica’dan Sane’ye tokat 01:09
Daha Eski
Olaylı maçta kazanan Bayern! Olaylı maçta kazanan Bayern! 01:15
Olaylı maçta kazanan Bayern! Olaylı maçta kazanan Bayern! 01:15
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:28
F.Bahçe uzatmalarda güldü! F.Bahçe uzatmalarda güldü! 00:28
Toroğlu'dan yıldız isme sert sözler! "Takımını sattın" Toroğlu'dan yıldız isme sert sözler! "Takımını sattın" 00:28