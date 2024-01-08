Yarın okullar tatil mi İSTANBUL? 9 Ocak 2024 yarın okul var mı?

9 Ocak Salı günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. Meteoroloji'den gelen kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı sonrası bir yandan da gözler Çarşamba gününe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 9 Ocak yarın okul var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunun, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

9 OCAK SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yer yer kuvvetli rüzgarın da etkili olması beklenen hava durumu için yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarı yayınlıyor.

Meteoroloji'den yapılan son bildirimlere göre 10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.