Haberler Haberler BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

Beyoğlu'nda 3 Ocak Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beyoğlu su kesintisi olan mahalleleri ve 3 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 12:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 12:21
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BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

3 OCAK 2024 BEYOĞLU SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 3 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beyoğlu 3 Ocak Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: FETİHTEPE MAH, HALICIOĞLU MAH, KECECİ PİRİ MAH, PİRİPAŞA MAH, SÜTLÜCE MAH, ÖRNEKTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/01/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/01/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

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