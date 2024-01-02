EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024 | Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da merak konusu oldu. Peki, Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar oldu? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI CEZASI NE KADAR?

2024 yılında yeni trafik cezaları belli oldu. Ehliyetsiz araç kullanan sürücülere verilecek ceza da açıklandı. Buna göre ehliyetsiz araç kullanan sürücülere 12.978 TL ceza verilecek.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ