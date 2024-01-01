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AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2024 | Milli Piyango çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL alacak?

Milli Piyango İdaresi'nin 2024 yılında yapacağı 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişinde amorti kazanan numaralar belli oluyor. Tamamı dağıtım garantili 400 milyon liranın yanı sıra dağıtılması planlanan 2 milyar 355 milyon 650 bin TL için de araştırmalar devam ediyor. İşte arama motorlarında sorgulanan 'Amorti kazanan numaralar 2024 ve Milli Piyango çekilişiçeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL alacak?' sorularının cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 07:52 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 08:02
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AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2024 | Milli Piyango çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL alacak?

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2024 | Milli Piyango 2024 çekilişi için geri sayım devam ederken bilet alanlarda heyecan dorukta. Büyük ikramiye olan 400 milyon liranın tamamı için dağıtım garantisi verilirken büyük ikramiyeyi tutturamayıp amortiyle yetinenler de arama motorlarında araştırmalara başladı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerin amortide ne kadar alacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi ve amortisi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2024 AMORTİ KAZANAN NUMARALAR HANGİSİ?

2 - 7

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MİLLİ PİYANGO 800 TL LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 2 rakamına göre)

02 - 12 - 46 - 48 - 57 - 61 - 72

MİLLİ PİYANGO 1.200 TL LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 3 rakamına göre)

030 - 196 - 296 - 308 - 316 - 367 - 464 - 520 - 599 - 650 - 720 - 752 - 772 - 804 - 816 - 880 - 912 - 970 - 971 - 974

MİLLİ PİYANGO 3.000 TL LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 4 rakamına göre)

0287 - 0402 - 0569 - 0816 - 0911 - 0917 - 1283 - 1327 - 2061 - 2369 - 3301 - 3619 - 3945 - 4012 - 4470 - 4529 - 4863 - 4897 - 5011 - 5169 - 5209- 5305 - 5380 - 5645 - 6603 - 6780 - 7080 - 7128 - 7359 - 8503 - 8518 - 8845 - 8921 - 9030 - 9179 - 9318 - 9590 - 9656 - 9695 - 9813

MİLLİ PİYANGO 5 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 5 rakamına göre)

96455 - 67474 - 98329 - 93354 - 55189 - 47201 - 35275 - 90831 - 13035 - 38615 - 85531 - 05103- 01169 - 23469 - 51789 - 33600 - 23128 - 10273 - 20728 - 07232 - 23615- 52538 - 62286 - 98772 - 18342- 69652 - 21226 - 63253 - 00175 - 82707 - 21409- 38225 - 37261 - 54651 - 86334 - 74479 - 51169 - 58371- 57991- 83758 - 88738 - 72253 - 70452 - 29359 - 85508 - 70317 - 44450 - 66446 - 15536 - 40845 - 01831 - 88315 - 17700 - 58075 - 69717 - 05017 - 11588 - 48323 - 43107

MİLLİ PİYANGO 8 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 6 rakamına göre)

007418 - 011199 - 075280 - 076361 - 076655 - 078807 - 092650 - 096648 - 100728 - 102459 - 109639 - 110056 - 112388 - 117394 - 138290 - 152891 - 182947 - 186505 - 198469 - 216636 - 227827 - 233329 - 246797 - 251955 - 274929 - 280448 - 304311 - 311352 - 316620 - 352133 - 361921 - 364618 - 365753 - 368105 - 370504 - 384953 - 417699 - 429354 - 452686 - 459298 - 480799 - 505180 - 516329 - 517361 - 520923 - 541313 - 556952 - 572727 - 572972 - 589865 - 606080 - 611720 - 627870 - 667289 - 668449 - 672103 - 690765 - 690985 - 693550 - 703251 - 739479 - 764294 - 778656 - 779895 - 785199 - 801686 - 802640 - 807403 - 811890 - 828838 - 833301 - 862806 - 871078 - 881463 - 911892 - 959099 - 961243 - 970191 - 984051 - 999934

TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2024?

TAM BİLET amorti: 400 TL

YARIM BİLET amorti: 200 TL

ÇEYREK BİLET amorti: 100 TL

MİLLİ PİYANGO BİLET NUMARANIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edip saat 23.15'te amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'ten itibaren belli olacak.

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