YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI 2023? 31 Aralık saatlik hava durumu

31 ARALIK HAVA DURUMU 2023 | Yeni yılın gelişiyle birlikte planlar yapıldı, kutlamalar netleşti. 2024'e güzel bir başlangıç yapmak isteyenler, yeni yılın ilk saatlerini sevdikleri geçirecekken havanın nasıl olacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte 31 Aralık saatlik hava durumu...

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞACAK MI?

31 Aralık Pazar günü ülke genelinde kar yağışı beklenmiyor. Marmara'nın doğusu hariç tüm yurtta sisli ve yer yer güneşli olması beklenen hava, Doğu Marmara'da ise yağışlı olacak. 2024'ün ilk haftasında kar yağışı beklenmezken mevcut tahminlere göre, 2024 yılbaşında Türkiye'de kar yağması beklenmiyor. 31 Aralık'ta Güney ve batı bölgelerde sıcaklıkların 15 derecenin üzerinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 10 derecenin altında olması bekleniyor, ancak kar yağışı beklenmiyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

31 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da hava bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 14 santigrat derece, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden 6 kilometre bölü saat hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının, yılbaşı gecesi için ortalamanın biraz altında olması bekleniyor. Ancak, hava bulutlu olacağı için, hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Yağmur veya kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU 31 ARALIK 2023

⌚00:00 | 11 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat

⌚03:00 | 10 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat

⌚06:00 | 10 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat

⌚09:00 | 12 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat

⌚12:00 | 14 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat

⌚15:00 | 14 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat

⌚18:00 | 13 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat

⌚21:00 | 12 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat

⌚24:00 | 11 °C | Bulutlu | Rüzgar: Kuzeydoğu 6 km/saat