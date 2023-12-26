BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,39 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 85,07 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Aralık 2023 Salı günü yüzde 51,65 olarak ölçüldü.

💦26 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

26 Aralık Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,65 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,68

🚿 Darlık Barajı: %62,56

🚿 Elmalı Barajı: %85,07

🚿 Terkos Barajı: %41,61

🚿 Alibey Barajı: %62,49

🚿 Büyükçekmece Barajı: %42,55

🚿 Sazlıdere Barajı: %32,95

🚿 Istrancalar Barajı: %65,03

🚿 Kazandere Barajı: %47,5

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,39

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.