Haberler Haberler TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?

Twitter kullanıcıları siteye girişte erişim problemi yaşıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformunda Tweetler yükselnemezken vatandaşlar 'Twitter çöktü mü, twitter mesajlar bozuldu mu, mesajlar ve tweetler neden gitmiyor?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte son dakika twitter erişim problemine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:09 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Twitter erişim problemi yaşayan vatandaşlar, en çok kullanılan sosyal medya platformaları arasında yer alan Twitter hakkında araştırma yapıyor. Twitter anasayfaya erişim sağlayamayan milyonlarca Twitter kullanıcısı, Twittter'ın ne zaman düzeleceğini sorgulamaya koyuldu. İşte son dakika Twitter erişim sorununa dair detaylar...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, TWEETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

Twitter'a erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullancısı bulunan Twitter'a girmeyi deneyen vatandaşlar 'yeniden yüklemeyi dene hatası' ile karşılaşıyor. Twitter'ın geçici süreyle çöktüğü bildiriliyor.

TWITTER DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Popüler sosyal medya platformlarından Twitter'da, 21 Aralık Perşembe saat 08.30 sıraları itibarıyla erişim problemi başladı. Konuya dair resmi bir açıklama gelmedi fakat problemin kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

DİĞER
Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı yayın kanalı ve Muhtemel 11'ler!
Merkez Bankası 2023 Aralık Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
"Vurdumduymaz ve laubali"
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 4A, 4B, 4C'liler ne kadar zam alacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 21 ARALIK 2023
S SPORT PLUS CANLI İZLE
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? 09:18
Empoli - Lazio maçı ne zaman? Empoli - Lazio maçı ne zaman? 09:10
Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? 08:55
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! 08:53
Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi! Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi! 08:39
"Vurdumduymaz ve laubali" "Vurdumduymaz ve laubali" 08:37
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:04
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:41
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:40
Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız 01:09
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer 01:09
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58