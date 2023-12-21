TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Twitter erişim problemi yaşayan vatandaşlar, en çok kullanılan sosyal medya platformaları arasında yer alan Twitter hakkında araştırma yapıyor. Twitter anasayfaya erişim sağlayamayan milyonlarca Twitter kullanıcısı, Twittter'ın ne zaman düzeleceğini sorgulamaya koyuldu. İşte son dakika Twitter erişim sorununa dair detaylar...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, TWEETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

Twitter'a erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullancısı bulunan Twitter'a girmeyi deneyen vatandaşlar 'yeniden yüklemeyi dene hatası' ile karşılaşıyor. Twitter'ın geçici süreyle çöktüğü bildiriliyor.

TWITTER DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Popüler sosyal medya platformlarından Twitter'da, 21 Aralık Perşembe saat 08.30 sıraları itibarıyla erişim problemi başladı. Konuya dair resmi bir açıklama gelmedi fakat problemin kısa sürede çözülmesi bekleniyor.