The Day Before stüdyosu neden kapandı? Steam'de PARA İADE TALEBİ nasıl yapılır?

Yaşanan tüm gecikmelere rağmen The Day Before 7 Aralık tarihinde Steam'de piyasaya sürüldü. Ancak oyun, çok geçmeden finansal olarak başarısız olduğu için stüdyo kapandı. Oyunu satın alan kullanıcılar ise Steam iade talebi nasıl oluşturulur? sorgusu yapıyor. Detaylar haberimizde...

THE DAY BEFORE STÜDYOSU NEDEN KAPANDI?

The Day Before, yaşanan gecikmelerin ardından 7 Aralık tarihinde Steam'de piyasaya sürüldü. Ancak hataları, özgünlük eksikliği ve reklamı yapıldığı gibi bir MMO (devasa çok oyunculu çevrimiçi) deneyimi sunamadığı için yaygın olarak eleştirilen, çok heyecanlı bir zombi nişancı oyunuydu.

200.000'den fazla kopya satmış olmasına rağmen oyunun geliştirici şirketi Fntastic, finansal olarak başarısız olduğu için kapatıldığını açıkladı ve oyun Steam üzerinde satıştan kaldırıldı.

Fntastic'ten yapılan açıklamada "Elimizden gelen her şeyi yaptık ama ne yazık ki kapasitemizi yanlış hesapladık." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca şirket The Day Before oyununun tüm fragmanlarını YouTube kanalından da kaldırdı.

Oyuncular Steam üzerinden satın aldıkları The Day Before oyununu nasıl iade edeceklerini merak ediyorlardı.

Steam'in politikaları gereğince bir oyunu iki saatten az bir süre oynamış olan kullanıcılara iade talepleri için iki haftalık bir süre tanıyor.

Öte yandan çok alışılageldik bir durum olmaması nedeniyle Steam'in The Day Before oyuncularına iki saatten fazla oynamış olsalar bile geri ödeme taleplerini kabul edeceği belirtildi.

STEAM PARA İADE TALEBİ NASIL OLUŞTURULUR?

Steam'de para iade talebi oluşturmak için Steam Yardım'a gidin, ardından "Satın Almalar"a gidin ve The Day Before'a tıklayın.

Ardından "Bu ürünle ilgili ne sorun yaşıyorsunuz?" bölümünden uygun gördüğünüz nedeni seçin (bu durumda muhtemelen "Oynanış veya teknik sorun") ve iade talebinize devam ederek paranızı talep edebilirsiniz.