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Deniz tarağı nedir, nasıl yenir? 3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ

Deniz tarağı yemeklerde çok sık tercih edilmese de özellikle fine-dining restoranların göz bebeğidir. Midyeye benzemesi dolayısıyla dikkat çekmektedir. Deniz tarağı Masterchef'te yeniden gündeme geldi. Daha önce deniz tarağı yemeyen veya görmeyenler ise deniz tarağı nedir, nasıl yenir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bilmeniz gereken tüm bilgileri ve 3 adımda kolay pratik deniz tarağı tarifini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:01
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Deniz tarağı nedir, nasıl yenir? 3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ

Farklı bir deniz ürünü denemek isteyenler için deniz tarağı alternatif olabilir. Masterchef All Star ile yeniden gündeme gelen deniz tarağı tarifi izleyenler tarafından da ilgiyle karşılandı. Peki, deniz tarağı nedir, nasıl yenir? Sizin için 3 adımda deniz tarağı tarifi paylaştık...

DENİZ TARAĞI NEDİR?

Deniz tarağı bazı bivalvia yumuşakçalarının ortak adıdır. Bu kelime, çoğu zaman sadece yenilebilir ve infauna formunda yaşayan türleri tanımlamakta kullanılır. İnfauna formunda yaşayan türler, hayatlarının çoğunu kısmen okyanus tabanındaki kumda gömülü olarak geçirirler. Deniz tarakları, yaklaştırıcı kas ile birbirine bağlanan eşit büyüklükte iki kabuğa ve güçlü bir kazıcı ayağa sahiptir.

Deniz tarakları alt katmana bağlı olarak yaşamazlar (buna karşılık istiridye ve midyeler alt katmana bağlı olarak yaşarlar). Ayrıca dibe yakın da yaşamazlar. Deniz tarakları kazılarak deniz tarağı çorbası yapımında kullanılır. Palourde tarağı gibi birçok yenilebilir deniz tarağı oval veya üçgen şeklindeyken, solinyalar (denizçakısı) uzatılmış paralel yüzlü kabuğa benzer.

Bazı deniz tarakları 1 yıl yaşayabilirken, en az 500 yaşında olduğu tespit edilen bir tür de vardır.

DENİZ TARAĞI NASIL YENİR?

Deniz tarağının çiğ veya az pişirilerek yenmesi önerilir. Çıkarılan deniz tarakları, bol suda haşlandıktan sonra tüketilebilir. Farklı tatlar denemek için, bir tavada tereyağı ile birlikte iki tarafı da kızartılır. Kızartma işleminden sonra ince doğranmış sarımsak ve maydanozla birlikte tüketilebilir. Çiğ yemek için, önce soğuk suda yıkanmalı, ardından suyu süzülmeli ve tuz ile karabiberle tatlandırılarak sunulmalıdır.

3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ

  1. Sarımsakları eritilmiş tereyağında pişirin.
  2. Deniz tarağının her iki tarafını da opaklaşana kadar pişirin, ardından bir tabağa aktarın.
  3. Limon suyunu ve baharatları tereyağında çırpın, ardından tarakların üzerine dökün.

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