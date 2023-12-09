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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Aralık bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türk ve yabancı takımların maçlarını canlı olarak izlemek isteyenler bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtını merak ediyor. Futbol maçları listesi her gün güncel olarak yayınlanıyor. Peki, 9 Aralık bugün kimin hangi takımın maçı var? Bugünkü maçlar listesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 11:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

18:00 Manchester United - Bournemouth

20:30 Aston Villa - Arsenal

17:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih

20:30 Borussia Dortmund - Leipzig

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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