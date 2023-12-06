Haberler Haberler MEGMT HALKA ARZ NE ZAMAN? | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MEGMT HALKA ARZ NE ZAMAN? | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği halka arzda bu kez de MEGMT için talep toplanacak. Üretimini Kayseri’de bulunan 36.500 metrekare kapalı olmak üzere toplam 75.000 metrekare tesisinde yapan Mega Metal'in ana faaliyet alanı olan süper ince bakır tel üretimidir. Peki MEGMT halka arz ne zaman? Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Detaylar ve Mega Metal halka arzı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 14:01 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 14:21
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MEGMT HALKA ARZ NE ZAMAN? | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MEGMT HALKA ARZ NE ZAMAN? | Mega Metal halka arzı için geri sayım devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz izahnamesi onaylanan ve Türkiye'nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşılamakta Mega Metal'in halka arzı arama motorlarında en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki MEGMT halka arz ne zaman? Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

MEGA METAL (MEGMT) HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 7 - 8 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

MEGA METAL (MEGMT) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onayladığı Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

💰2.1 Milyon katılım ~ 24 Lot (679 TL)

💰2.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (566 TL)

💰2.9 Milyon katılım ~ 17 Lot (481 TL)

💰3.3 Milyon katılım~ 15 Lot (424 TL)

💰3.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (396 TL)

💰4.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (339 TL)

💰4.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (311 TL)

💰4.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (283 TL)

Bireysel Yatırımcı Grubu.

MEGA METAL SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

MEGA METAL (MEGMT) HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz fiyatı 28,30 TL olarak belirlendi.

MEGA METAL (MEGMT) HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

MEGA METAL (MEGMT) HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu MEGMT olarak belirlendi.

MEGA METAL (MEGMT) HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

MEGA METAL (MEGMT) HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz aracı kurumu A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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