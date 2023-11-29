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CANLI ALTIN FİYATLARI | 29 Kasım Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Kasım Çarşamba - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 29 Kasım altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:50
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CANLI ALTIN FİYATLARI | 29 Kasım Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 29 Kasım Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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29 Kasım Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.903,24₺

Gram altın satış: 1.903,49₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.137,00₺

Çeyrek altın satış: 3.177,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.293,00₺

Yarım altın satış: 6.355,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.548,00₺

Tam altın satış: 12.657,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.673,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.865,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.876,00₺

Ata altın satış: 12.990,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Kasım Çarşamba günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

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