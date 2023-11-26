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Biz çılgın Türkleriz

Spor Bakanı Bak, Ülkemiz gelişiyor. Güçlü bir Türkiye var. Biz çılgın Türkleriz. Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz..." dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Biz çılgın Türkleriz

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk gençlerine güvendiklerini söyledi. 3. İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılan Bak, "Biz çılgın Türkleriz, her şeyi yaparız. En önemli şeylerden bir tanesi öz güven. Türk mühendisi, Türk bilim adamı yapar, bunu asla unutmayın" dedi. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kararlı adımlar atıldığını da belirtip şöyle dedi:

SEVMEYE DEVAM

"Ülkemiz gelişiyor. Güçlü bir Türkiye var. Biz çılgın Türkleriz, kendimize güveniriz. Enerjimiz yüksek, umudumuz var. Sayın Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu coğrafyada güçlü olacağız. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. İnovasyona devam, hayata, enerjiye ve bu ülkeyi sevmeye devam."

'Ülkemiz için çalışıyoruz'

Yurt dışında eğitim aldığı dönemle ilgili anılarını paylaşan Bak, "İngiltere'de okurken Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul İl Başkanıydı. 'Bize lazım olan şeyleri al gel, doğru şeyleri öğren ve ülkene hizmet et' dedi.

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