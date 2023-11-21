Haberler Haberler BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)

Bağcılar'da 21 Kasım Salı günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Bağcılar elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 21 Kasım 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:09 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Bağcılar'da bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Bağcılar 21 Kasım Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAĞCILAR'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/11/2023 08:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1640. sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
Euro 2024 kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte? Euro 2024 Hangi takımlar garantiledi?
Başkan Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sürüyor! Yeni durak Cezayir...
F.Bahçe'ye Süper Lig'den takviye!
Fred ne zaman sahalara dönecek?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye İtalya'dan sürpriz öneri! F.Bahçe'ye İtalya'dan sürpriz öneri! 15:18
Arda Güler ödüle layık gösterildi! Arda Güler ödüle layık gösterildi! 14:59
Altay'a büyük ayıp! Altay'a büyük ayıp! 14:40
G.Saray'da devre arası Arabistan sürprizi! G.Saray'da devre arası Arabistan sürprizi! 13:52
Beşiktaş'a kötü haber! Çifte sakatlık şoku Beşiktaş'a kötü haber! Çifte sakatlık şoku 13:05
Kayserispor'un hocası Recep Uçar konuştu Kayserispor'un hocası Recep Uçar konuştu 12:57
Daha Eski
Peru - Venezuela maçı ne zaman?leri Peru - Venezuela maçı ne zaman?leri 12:52
Brezilya - Arjantin maçı ne zaman? Brezilya - Arjantin maçı ne zaman? 12:49
Uruguay - Bolivya maçı ne zaman? Uruguay - Bolivya maçı ne zaman? 12:47
Ekvador - Şili maçı ne zaman? Ekvador - Şili maçı ne zaman? 12:44
Sörloth'tan bordo-mavili taraftara mesaj var! Sörloth'tan bordo-mavili taraftara mesaj var! 12:40
Paraguay - Kolombiya maçı ne zaman? Paraguay - Kolombiya maçı ne zaman? 12:37