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THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR 2023 | Türk Hava Yolları 18-19 Kasım hangi uçuşlar iptal oldu?

Türk Hava Yolları, yurt genelinde 18 - 19 Kasım'da 65 kentte sarı ve 30 kentte turuncu alarm verilmesi sebebiyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Hava koşulları nedeniyle iptal olan uçuşların ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar arama motorlarında 'Türk Hava Yolları 18-19 Kasım hangi uçuşlar iptal oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 08:40
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THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR 2023 | Türk Hava Yolları 18-19 Kasım hangi uçuşlar iptal oldu?

THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR 2023 | Türk Hava Yolları, 18 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günü, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 105 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. 18-19 Kasım tarihinde seyahat yapmayı planlayan vatandaşlar, arama motorlarında 'Türk Hava Yolları 18-19 Kasım hangi uçuşlar iptal oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte THY açıklaması ve iptal olan uçuşlar...

TÜRK HAVA YOLLARI 18-19 KASIM HANGİ UÇUŞLAR İPTAL OLDU?

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 105 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

UÇUŞ BİLGİLERİNİZİ KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Uçuşlarını iptal edilen yolcuların biletlerini belirli kurallar dahilinde değiştirebilecekleri veya kesintisiz iade alabilecekleri bildirildi. Bu işlemleri internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Yolcular aynı zamanda THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve acenteler aracılığıyla da işlemlerini yapabilecekler.

UÇUŞU İPTAL OLAN YOLCULARA BİLGİLENDİRME MESAJI

Türk Hava Yolları, uçuş iptali gerçekleşmesi halinde yolculara SMS ve e-posta gönderimi sağlamaktadır. Ayrıca THY web sitesi ve mobil uygulama üzerinden uçuş durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

THY İPTAL OLAN SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

THY UÇUŞ İPTALİ OLURSA NE YAPILMALI?

THY YOLCU HAKLARI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYIN

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