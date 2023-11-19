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ARA TATİL UZATILDI MI? Okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uygulanan ara tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenlerde okula dönüş için geri sayım başladı. 13 Kasım Pazartesi günü başlayan tatilin son günlerinde arama motorlarında 'Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 08:31
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ARA TATİL UZATILDI MI? Okullar ne zaman açılıyor?

ARA TATİL UZATILDI MI? | Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemine ilişkin takvimi açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli 5 günlük ara tatili devam ederken arama motorlarında 'Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi takvimine göre, 1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak. Okula dönüş ise 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla gerçekleşecek.

ARA TATİL UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilin uzatıldığına ilişkin açıklama yapmadı. Bu kapsamda yeni açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
  • Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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