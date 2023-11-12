CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 12 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Kasım Pazar 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 28,54 (Alış) - 28,56 (Satış)
EURO: 30,51 (Alış) - 30,55 (Satış)
STERLİN: 34,80 (Alış) - 35,97 (Satış)
1 DOLAR = 28,56 TL
👉12 Kasım Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.776,88₺
Gram altın satış: 1.777,26₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.979,00₺
Çeyrek altın satış: 3.010,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.977,00₺
Yarım altın satış: 6.020,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.918,00₺
Tam altın satış: 11.990,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.167,00₺
Cumhuriyet altını satış: 12.351,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.229,00₺
Ata altın satış: 12.306,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Kasım Pazar günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.