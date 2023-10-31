Haberler Haberler TARİH VERİLDİ: İSTANBUL'DA YAĞIŞ ALARMI | 31 Ekim hava durumu

TARİH VERİLDİ: İSTANBUL'DA YAĞIŞ ALARMI | 31 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugün ülke genelinde havanın açık ve paçralı bulutlu olması beklenirken sabah ve gece saatlerinde çökecek olan sise karşı iç ve doğu kesimler uyarıldı. Pastırma sıcaklarının geride kaldığı günlere girilirken İstanbul'da beklenen yağışlar için tarih verildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Ekim 2023 Salı günü il il hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava raporu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 09:30
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TARİH VERİLDİ: İSTANBUL'DA YAĞIŞ ALARMI | 31 Ekim hava durumu

İSTANBUL'A YAĞIŞ ALARMI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunda, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis beklenirken olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Yer yer parçalı bulutla kaplanacak olan megakentte sıcaklık en yüksek 23 derece olarak ölçülecek. Yarın 24 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklığı, Pwrşembe günü gelecek yağışla birlikte düşüşe geçecek. Haftanın son iş gününde de yağışlı olacağı beklenen İstanbul'da hafta sonu ise yine güneş açarak yazdan kalma hava bekleniyor.

31 Ekim Salı: Parçalı Bulutlu 23°C

1 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu 24°C

🌧2 Kasım Perşembe: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 20 °C

🌩3 Kasım Cuma: Sağanak Yağışlı 23°C

🌥4 Kasım Cumartesi: Parçalı Bulutlu 25°C

31 EKİM 2023 SALI HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

  • BURSA 14°C, 25°C

  • ÇANAKKALE 15°C, 23°C

  • İSTANBUL 17°C, 23°C

  • KOCAELİ 18°C, 25°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR 9°C, 23°C

  • DENİZLİ 17°C, 27°C

  • İZMİR 16°C, 26°C

  • MUĞLA 12°C, 26°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA 17°C, 32°C

  • ANTALYA 20°C, 28°C

  • HATAY 16°C, 31°C

  • ISPARTA 10°C, 25°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

  • ANKARA 11°C, 25°C

  • ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

  • KONYA 10°C, 24°C

  • YOZGAT 10°C, 23°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

  • BOLU 9°C, 26°C

  • DÜZCE 13°C, 26°C

  • KASTAMONU 9°C, 25°C

  • ZONGULDAK 16°C, 23°C

  • AMASYA 11°C, 27°C

  • SAMSUN 14°C, 23°C

  • TOKAT 11°C, 27°C

  • TRABZON 16°C, 22°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

  • ERZURUM 3°C, 18°C

  • KARS 2°C, 17°C

  • MALATYA 10°C, 24°C

  • VAN 4°C, 17°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR 9°C, 28°C

  • GAZİANTEP 14°C, 28°C

  • SİİRT 14°C, 27°C

  • ŞANLIURFA 19°C, 30°C

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