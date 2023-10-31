Haberler Haberler KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

2024 yılı KYK burs ve kredi miktarı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 KYK burs ve kredi miktarlarına zam yapıldığını açıkladı. İşte kredi ve burs miktarına gelen zam oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 21:50
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KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Eroğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, 2024 KYK burs ve kredi miktarlarına zam yapıldığını açıkladı.

KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her ay öğrencilere sağlanan KYK burs ve kredisi; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrencilere ödeniyor. İşte, KYK burs/kredi tutarları...

KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, yeni KYK burs ve kredi tutarlarını şu sözlerle açıkladı:

KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

"Örgün eğitimdeki cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 GB'lik internet sözünü geçen hafta yerine getirdik.

Gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz. Göreve geldiğimizde kredi burs miktarı 45 liracıktı. Biz bu rakamı 27 kat artışla 2023 yılı itibarıyla lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2500 liraya, doktorada 3 bin 700 liraya çıkardık. Ayrıca kredi alan öğrencilerden sadece ana paranın ödemesini temin ettik.

KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

Tek bir öğrencimizi dahi açıkta bırakmamak için yurt kapasitesini artırdık. Bu sene 950 bin öğrencimizi müracaat ediyoruz. 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum:

KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

2024 yılı lisans burs kreid miktarı 2 bin lira.

Yüksek lisans için 4 bin lira

Doktora için 6 bin liraya çıkartıyoruz

KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

MEVCUT ÖDEMELER NE KADAR?

Hali hazırda ödenen KYK burs tutarları şu şekilde:

Lisans için; 1250 TL
Yüksek Lisans için; 2500 TL
Doktora için de; 3700 TL

KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları her yıl eğitim yılı başında alınıyor. 2023-2024 yılı için başvurular 12-19 Ekim'de alındı. Sonuçların ise Kasım-Aralık ayı gibi açıklanması bekleniyor.

Bir sonraki başvuru sürecinin de belirtilen tarihlere yakın bir zamanda başlaması ön görülüyor.

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