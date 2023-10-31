KYK burs ve kredi zammı açıklandı! 2024 KYK bursu ne kadar oldu? Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı

"Örgün eğitimdeki cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 GB'lik internet sözünü geçen hafta yerine getirdik.

Gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz. Göreve geldiğimizde kredi burs miktarı 45 liracıktı. Biz bu rakamı 27 kat artışla 2023 yılı itibarıyla lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2500 liraya, doktorada 3 bin 700 liraya çıkardık. Ayrıca kredi alan öğrencilerden sadece ana paranın ödemesini temin ettik.