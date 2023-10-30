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Boğaz'da yat şöleni

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları’nın Boğaz etabı renkli görüntülere sahne oldu. 100 takım ve 1000 sporsu kıyasıya yarıştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Boğaz'da yat şöleni

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Boğaz etabı renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda 100 yelkenli İstanbul Boğazı sularında kıyasıya yarıştı. Sporcular, Ortaköy-Anadoluhisarı arasında yelkenlerini açarken, Boğaz'da renkli görüntüler oluştu.

YEMLİHAOĞLU: MİNNETTARIZ

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Biz 4 yıldır bugünü bekliyorduk. Biz denizcilere böyle bir günde, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu imkanı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizle birlikte bu noktada çaba sarf eden herk ese çok minnettarız" dedi

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