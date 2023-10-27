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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Ekim bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '27 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Hatayspor - Kayserispor

20:00 Kasımpaşa - İstanbulspor

20:00 Şanlıurfaspo - Giresunspor

22:00 C. Palace - Tottenham

22:00 Girona - Celta Vigo

21:45 Genoa - Salernitana

22:00 Clermont - Nice

21:30 Bochum - Mainz 05

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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