BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
27 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Hatayspor - Kayserispor
20:00 Kasımpaşa - İstanbulspor
20:00 Kasımpaşa - İstanbulspor
20:00 Şanlıurfaspo - Giresunspor
22:00 C. Palace - Tottenham
22:00 Girona - Celta Vigo
21:45 Genoa - Salernitana
22:00 Clermont - Nice
21:30 Bochum - Mainz 05
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...