BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Hatayspor - Kayserispor 20:00 Kasımpaşa - İstanbulspor

20:00 Şanlıurfaspo - Giresunspor

22:00 C. Palace - Tottenham

22:00 Girona - Celta Vigo

21:45 Genoa - Salernitana

22:00 Clermont - Nice

21:30 Bochum - Mainz 05

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...